"لاقيت هدومه منشورة في بلكونة جارتنا المطلقة".. تطلب الخلع: "بيخوني وبجح"

ارشيفية



كلمات مثيرة تحدثت بها نيرمين، التي أقامت قضية خلع على زوجها في محكمة الأسرة بمدينة نصر، حيث قالت: "جوزي بدل ما يبوس إيده إني شايله معاه الحِمل وطالع عيني عشان نعالج ابننا المريض؛ بيخونِّي، لقيت هدومه منشورة في بلكونة جارتي، يعني عيني عينك، وقمة البجاحة".

نيرمين تقيم قضية خلع ضد زوجها

أمام محكمة أسرة مدينة نصر، أقامت نيرمين قضية خلع؛ للتخلص من زوجها، بعد اكتشافها خيانته لها مع جارتها في العقار المقابل لمسكنهم.

الدعوى تضمنت التفاصيل كاملة، حيث روت فيها نيرمين، تفاصيل خلافها مع زوجها الذي دفعها لإقامة الدعوى.

وقالت نيرمين التي رفعت قضية خلع على زوجها، إنها تعمل موظفة في شركة خاصة وبحكم عملها تعرفت على شاب يكبرها بعدة سنوات قليلة، يعمل محاسبا، ووقعت في حبه بعد عدة لقاءات عمل، وفاجأها حينها بطلبها للزواج، فوافقت على الفور، وبدأت حياتها معه في شقة بمدينة نصر، حتى أنجبا طفلا يعاني من بعض المشكلات الصحية، فلم تتمكن من ترك عملها، بل اضطرت للعمل وقتا أطول؛ حتى توفر نفقات علاجه، خاصة أن مرتب زوجها لا يكفي احتياجاتهم وثمن دواء طفلهما.

وأضافت نيرمين، أنها طوال 4 سنوات زواج كانت تحارب؛ حتى تبقى حياتهم مستقرة، فكانت تخرج في الصباح الباكر وتعود في أوقات متأخرة؛ بسبب تراكم العمل، وعملها أكثر من شيفت، حتى شعرت بتغير في تصرفات زوجها، وشكت في خيانته لها، خاصة بعد سكن سيدة مطلقة في العقار المواجه لهما، والتي كانت دائما ما تتصرف بطريقة مريبة، وتتحدث بخلاعة، إضافة إلى ملابسها المثيرة والعارية طوال الوقت.

واستطردت نيرمين أنها حاولت مرارا التأكد من إحساسها بخيانة زوجها لها حتى جاء الدليل أمام عينيها دون أدنى مجهود، وكانت الكارثة عندما شاهدت ملابس زوجها منشورة على حبل غسيل جارتها، وقالت عن ذلك: حسيت ‘ن حاجة ضربتني على دماغي، هدوم جوزي منشورة في بلكونة جارتي، وعرفتها؛ لأن فيهم تي شيرت مميز جدا أنا اشتريته هدية ليه، وحسيت ساعتها إن جارتي متعمدة تنشر هدوم جوزي كده؛ عشان تعرفني إن فيه بينهم حاجة"، كما أنها تشك في زواجه منها عرفيا.

وأضافت الزوجة أنها تأكدت من أن تلك الملابس المنشورة، خاصة بزوجها، لأن تلك السيدة ليس لديها أولاد، ولديها ابنة واحدة فقط، فواجهت زوجها بما شاهدته؛ ليؤكد لها أنها ملابسه بالفعل، لكنه لا يخونها، وأنه كان يسير في الشارع فسقطت عليه مياه من شرفة جارتهما، ولإحراجها منه؛ طلبت خلع ملابسه لنشرها له حتى تجف.

لم تقتنع الزوجة برواية زوجها المهلهلة- على حد وصفها- وقررت مواجهة الجارة التي اعترفت بكل وضوح بعلاقتها غير الشرعية بزوجها، قائلة: "شوفي أنتي مقصرة مع جوزك في إيه؟"؛ لتصاب الزوجة بصدمة قاسية، مرددة: "أنا شقيانة عشان ابننا العيان، وهو بيشوف مزاجه".

وأكملت الزوجة، أن إحدى السيدات القاطنات بالعقار، أكدت لها رؤيتها لزوجها أكثر من مرة يخرج من شقة السيدة المطلقة في أوقات متأخرة من الليل، لكنها لم تكن ترغب في إخبارها؛ خوفا من هدم بيتها.

وقررت نيرمين، إنهاء حياتها مع زوجها الخائن، وطلبت الطلاق، إلا أنه رفض، وأصر على عدم خيانته لها، ما اضطرها للجوء إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع.