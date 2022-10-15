«لازمتها أيه العمرة؟».. منى فاروق تفاجئ الجمهور بظهور جرئ عقب آداء العمرة

السبت، 15-10-2022
10:21 ص
أحدثت الفنانة منى فاروق حالة كبيرة من الجدل بعد ظهورها
الأخير بمقطع فيديو مؤلف من مجموعة من الصور، صممته بمناسبة عيد ميلاد والدتها، وتعرضت
فاروق لموجة كبيرة من الانتقادات بسبب بعض اللقطات التي اعتبرها الجمهور جريئة.
كما تصدرت الترنيد بسبب هذا الفيديو، وأهدت والدتها بهذه
المناسبة رسالة خاصة قالت فيها: " مليكتي بحبك كتير كتير، أنتي الدنيا كلها كل
سنه وأنت طيبة.. وكل سنه وأنتي معايا ربنا يديكي الصحة و طول العمر ويخليكي فوق راسنا".
وتعددت الأراء بين الجمهور، فمنهم من تمنى العمر المديد لوالدتها
بعيد ميلادها، ومنهم من انتقدها بسبب إطلالاتها الجرئية، خصوصا بعد ظهورها أمام الكعبة
الشريفة وهي تؤدي مناسك العمرة
وتبكي بخشوع.
واللافت أن منى فاروق رفضت الانتقادات على الفيديو ولم تسمح
بالتعليقات.
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