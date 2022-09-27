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ضُرة «بوسي» تنشر صور مع زوجها هشام ربيع أثناء أداء العمرة

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هشام وزوجته
Native
Teads
الثلاثاء، 27-09-2022 09:06 ص
نشرت منة محمد زوجة هشام ربيع -ضرة المطربة بوسي- عدة صور وفيديوهات قصيرة لها مع زوجها خلال آداء مناسك العمرة.

وظهرت ضرة المطربة بوسي في الصور وهي بجوار زوجها هشام ربيع، ويرتديان ملابس الإحرام، ويطلان من نافذة غرفتهما بالفندق الذي يطل مباشرة على المسجد النبوي الشريف.

كان فاجأ هشام ربيع - زوج المطربة بوسي - زوجته الأولى وأم أبنائه «منة محمد» بالعودة لها في يوم عيد ميلادها، الذي احتفلت به  تزامنا مع عقد القران.

وأصبحت الواقعة حديث السوشيال ميديا على الثنائي، بعد عودة الأول لزوجته الأولى وأم أبنائه «منة محمد» ما جعل أنباء تتردد حول طلاق بوسي، لكنها ردت مؤخرا بعد صمت دام عدة ساعات.

وبتتبع حساب منة محمد - ضرة المطربة بوسي - وجد أنها أم لأربعة أطفال من زوجها هشام ربيع، منهما ولدا توأم وبنتان.

أنباء طلاق المطربة بوسي
طلاق المطربة بوسي بعد 100 يوم زواج.. انتشر هذا الخبر بسرعة البرق على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة لزوج بوسي الأخير «مصفف الشعر هشام ربيع» مع زوجته الأولى، وتناول أخبار عودة الثنائي الأخير لبعضهما.



المطربة بوسي ترد على أنباء طلاقها
ردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة.
شاهد الصور بالضغط هنا :
 

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