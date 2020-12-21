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كويتي يقتل شقيقته العروس قبل حفل زفافها والسبب صادم

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ارشيفية
 
الإثنين، 21-12-2020 09:22 ص المصريون

أقدم شاب كويتي على قتل شقيقته العروس قبل أن تدخل "عش الزوجية" وتحتفل بحفل زفافها، بعدما طعنها شقيقها الأصغر بالسكين ما أدى إلى مصرعها.
وأفاد نشطاء بمنطقة الرقة، أن فتاة تدعى شيخة العجمي تعرضت للطعن على يد شقيقها الأصغر بسكين داخل منزلهم، ليتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.
 كما تم تداول تصريحات على لسان شقيقة الضحية، أن شقيقتها كانت على وشك الزواج، وأن القتل تم بعد تحريض من قبل أصدقاء شقيقها القبليين بحكم أنها فتاة.
وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أنه تم القبض على الشاب من قبل رجال الأمن.
وأضافت أن سبب الجريمة هو وجود خلافات بينه وبين شقيقته، دون ورود أي تفاصيل أخرى حول الواقعة.
وسادت حالة من الغضب العارم بين النشطاء وخاصة الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني وضرورة سن قوانين لحماية الفتيات من العنف الأسري.
 

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