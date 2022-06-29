الأربعاء 29 يونيو 2022
توقيت مصر 14:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو مؤثر.. سوداني تائه في الصحراء يترك وصيته قبل لحظات من وفاته عطشًا

وكيل النيابة يكشف مفاجآت جديدة أثناء مرافعته في قضية نيرة أشرف ويبرئها من هذا الأمر (فيديو)

بيان من النيابة العامة بشأن جريمة شيماء جمال

العثور على جثة ممثلة أفلام مخلة عارية ومربوطة في شجرة

صديقة شيماء جمال تفجر مفاجأة عن ما شاهدته في جسدها بعدما ناظرت الجثة في المشرحة

حادث مروع بالكويت يسفر عن وفاة 5 مصريين و4 آخرين حالتهم حرجة

الخطيب: "يانكون" لن يغادر الأهلي وهذه مهمته الجديدة بعد التعاقد مع"سواريز"

شوبير: انتقال أشرف بن شرقي للأهلي سيحدث أزمة مع الشناوي وأفشة

الدولار يقفز بشكل مفاجئ في أكبر زيادة له منذ 5 سنوات

هل تتذكرون طفل أغنية محمد فؤاد؟.. شاهد شكله الصادم بعد 22 عامًا

ADS
 

كاميرا مراقبة كشفت المستور في جريمة هزت الإمارات.. شاهد ما حدث في الجراج

czoxMjI6Imh0dHBzOi8vaTAud3AuY29tL3NsYWF0aS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMDYvV2hhdHNBcHAtSW1hZ2UtMjAyMi0wNi0yNS1hdC0xMC40OS4zMC1QTS5qcGVnP2ZpdD0xMjAwJTJDNjc1JnNzbD0xIjs=
الضحية
Native
Teads
الأربعاء، 29-06-2022 09:50 ص

 وثق مقطع فيديو التقطه كاميرات مراقبة في موقف سيارات "جراج" جريمة قتل المهندسة الأردنية الفلسطينية لبنى منصور على يد زوجها، بـ 16 طعنة في الشارقة بدولة الإمارات.
وأظهر الفيديو قيام المتهم بطعن المجني عليها ومحاولته تنظيف نفسه فيما يبدو من آثار الدماء بعدما طعنها، قبل أن يظهر وهو يحاول أن يطعن نفسه ويتمدد إلى جانبها. في إشاره لمحاولته إبعاد التهمة عنه.
وكانت عائلة لبنى أكدت أن ابنتها تتعرض للتعنيف على يد زوجها، ما دفعها إلى تقديم دعوى طلاق ضدّه. وانتقاماً منها بسبب الدعوى، هاجم القاتل لبنى في سيارتها في موقف سيارات المبنى الذي تسكن فيه، وأقدم على طعنها عدة مرات قبل أن يهرب بسيارتها.
وأعلنت شرطة الشارقة إلقاء القبض على القاتل الذي اعترف بقتلها "لأسباب شخصية"، من دون الكشف عن هويته.
 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو مؤثر.. سوداني تائه في الصحراء يترك وصيته قبل لحظات من وفاته عطشًا

download

وكيل النيابة يكشف مفاجآت جديدة أثناء مرافعته في قضية نيرة أشرف ويبرئها من هذا الأمر (فيديو)

2022_6_27_23_45_24_215

بيان من النيابة العامة بشأن جريمة شيماء جمال

أخبار متعلقة

413DA750-C5CC-4888-A23F-66020FACC1D3

جريمة مروعة داخل الجامعة.. طالب يقتل عميد الكلية وأستاذ الهندسة

images-2022-06-28T011947.179

أول صورة للمستشار قاتل زوجته شيماء جمال والطب الشرعي يفجر مفاجأة

image

بعدما قتل اثنين في أمريكا.. تفاصيل جديدة صادمة في جريمة نجل وزيرة الهجرة

download

حارس أمن جامعة المنصورة: قالي لو راجل قرّب وكان هيفصل رأسها عن جسدها

17572-الزوجة-الخائنة

رجل مذبوح داخل سيارته في مدينة بدر.. فتش عن الزوجة الخائنة

Capture

بلقيس تفاجئ الجميع بوصلة رقص في فرح شعبي بالقاهرة