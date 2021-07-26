كاميرا مراقبة توثق فيديو غريب داخل مسجد: المصحف أنقذه من موت محقق
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Native
الإثنين، 26-07-202110:14 ص
وثقت كاميرا مراقبة داخل أحد المساجد بالسودان، مقطع فيديو غريب للحظة نجاة
أحد المصلين من الموت المحقق داخل المسجد.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول، قيام رجل مسن بتأيدة الصلاة على كرسي، بجوار
أحد العمدة المغطاة بالسراميك، ثم تحرك ليأتي بالمصحف لقراءة القرآن الكريم.
وفور عودة الرجل المسن بالمصحف، لم يجلس على الكرسي الذي صلى عليه قبل
ثواني، بل جلس على آخر يبعد عنه أمتارًا قليلة، حسبما أظهرت أحدى كاميرات المراقبة
داخل المسجد.
وبعد ثواني معدودة تساقط السيراميك الذي يغطي العمود الخرساني، على الكرسي
الأول الذي صلى عليه الرجل المسن، لينجو
بحياته من الموت المحقق.
وقال أحد الأشخاص على مقطع الفيديو، أن قطعة سيراميك واحدة، من الذي سقط
على الكرسي، كانت كفيلة بقتل الرجل المسن، نظرًا لثقل وزنها، بخلاف الارتفاع الذي
سقطت منه.