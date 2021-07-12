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كاميرا المراقبة توثق لحظة مصرع شقيق رامي صبري (تفاصيل)

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الإثنين، 12-07-2021 01:11 م

أجرت الجهات المختصة معاينة تصويرية لحادث مصرع شقيق المطرب، رامي صبري، غرقا في ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين بالجيزة.
وكشفت المعاينة أن المتوفى يدعى كريم صبري، وأنه كان نزيلًا في مصحة لعلاج الإدمان، وأثناء محاولته الهرب من المصحة قفز في ترعة المريوطية ولفظ أنفاسه الأخيرة.
120 ثانية، كانت هى المدة التي رصدت تفاصيل مصرع كريم صبرى، شقيق المطرب رامي صبري، حيث تبين أن المتوفى كان يحاول الهرب من إحدى المصحات المخصصة لعلاج الإدمان، والقريبة من ترعة المريوطية، وأنه قفز بها ولم يتمكن المارة من إنقاذه. وتحفظت الجهات المختصة على الكاميرات، ومدتها 3 دقائق.
وتتبعت القوات خط سير المتوفى، وتبين أنه كان في مصحة لعلاج الإدمان، على بعد أمتار من الواقعة، وانتقلت إلى المصحة، وبدأت فى مناقشة عدد من العاملين والتحفظ على أوراق المصحة لبيان عما إذا كانت مرخصة من عدمه.
وبالتزامن مع انتشار قوات الشرطة فى مسرح الجريمة، حضر فريق من النيابة العامة، وبدأت فى استكمال الفحص والمعاينة، وتمت مناظرة جثة المتوفى، وقررت النيابة عرضها على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وناقشت أسرة  المتوفى للوصول إلى أى معلومات عن المتوفى، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
 

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