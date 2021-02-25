كاميرات سرية توثق الدعارة المُباحة في شوارع إيران

الخميس، 25-02-2021
10:39 م
محمد فضل - متابعات
كشفت تقارير غربية تفاصيل صادمة عن انتشار ظاهرة
الدعارة
، ملقية الضوء على المدن التي تعتبر قبلة راغبي المتعة الحرام تحت ستار
"زواج المسافر".
وتحدث تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، عن أنواع الدعارة
في إيران
، مشيرًا إلى قم ومشهد باعتبارهما قبلة لراغبي المتعة من داخل إيران
وخارجها،
خصوصا مع انخفاض سعر الريال الذي رفع أعداد السياح الأجانب حتى أصبح بعضهم يشترط وجود
زواج متعة لأداء الحج، ولكثرة الزبائن استخرج بعض الملالي فتاوى
تبيح "زواج"
المرأة بعد ساعة واحدة من طلاقها، كما تم إنشاء صفحات إعلانات على الإنترنت تعطي مواصفات
الفتاة مثل طولها ووزنها وعمرها، وتخصيص آلاف الشقق لممارسة هذه العلاقات تحت اسم بيت
المسافر.
بينما قالت صحيفة وورلد تريبيون الأميركية، رغم أن هناك صفحات
على الإنستغرام وقنوات على موقع تيليغرام تعرض الفتيات، إلّا أن الإيران
يات يفضّلن
العمل المباشر في شوارع
المدينة تحت حماية رجل يضمن حقوقهن ويحميهن من المضايقات، لأن
هذه الطريقة فيها رؤية مباشرة للزبون ولا توجد مخاطر لحدوث تسجيلات أو ابتزاز عبر الإنترنت،
كما أنهن يعملن في مجموعات وقالت إحدى الفتيات لمجلة نيكشو الإلكترونية إنها تعمل ضمن
فريق يضم 60 فتاة، ولتأكيد هذا الواقع ولمواجهة إنكار الحكومة قام شباب إيران
يون عام
2019 بتوثيق ظاهرة الدعارة
بكاميرات سرية ظهرت فيها طريقة الاتفاق على سعر الليلة والتي
تتراوح بين 5 و30 دولار.
والحكومة الإيران
ية متّهمة بأنها لا تفعل شيئا لمكافحة الاتجار
بالبشر، وبأن الشرطة تتواطأ مع العصابات خصوصا بعد الحادثة الشهيرة التي تم ضبط قائد
شرطة طهران المسؤول عن مكافحة الدعارة
مع ست فتيات عاريات في السرير في بيت سرّي للدعارة
،
وربما كان سبب التغاضي عن الدعارة
أن هناك في إيران
من يرى في هذا النشاط مصدر للدخل
لا تسمح الظروف الاقتصادية الصعبة حاليا بإغلاقه.