قصة موقف محرج حدث لـ معالي زايد أمام حسني مبارك

الثلاثاء، 10-11-2020
08:47 ص
خلود عادل
يحل اليوم 10 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة معالي زايد
التي روت قصة طريفة حدثت لها في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك
.
وقالت في حوار قديم لها: بعد نجاح مسلسل "دموع في عيون وقحة
" دعوني لإلقاء كلمة في احتفالات أكتوبر بحضور الرئيس حسني مبارك
".
وأضافت: نظرا لعدم درايتي بالأحاديث العامة ارتبكت بمجرد وقوفي على المسرح و رؤيتي لهذا الجمع .
وأردفت: فشلت تماما في تذكر اسم الرئيس حسني مبارك
فقلت يحيى الرئيس أنور السادات ويحيى الأستاذ حسني مبارك
، ثم حاولت تصحيح الخطأ فقلت يحيى الرئيس أنور السادات والرئيس حسني مبارك
.. حلو كدا؟ وهربت سريعا إلى الشارع لابتعد عن تبعات الموقف فضلا عن الحرج الشديد الذي لازمني.