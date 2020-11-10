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قصة موقف محرج حدث لـ معالي زايد أمام حسني مبارك

معالي زايد
قصة موقف محرج حدث لـ معالي زايد أمام حسني مبارك
 
الثلاثاء، 10-11-2020 08:47 ص خلود عادل
يحل اليوم 10 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة معالي زايد التي روت قصة طريفة حدثت لها في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك .

وقالت في حوار قديم لها: بعد نجاح مسلسل "دموع في عيون وقحة" دعوني لإلقاء كلمة في احتفالات أكتوبر بحضور الرئيس حسني مبارك".

وأضافت: نظرا لعدم درايتي بالأحاديث العامة ارتبكت بمجرد وقوفي على المسرح و رؤيتي لهذا الجمع .

وأردفت: فشلت تماما في تذكر اسم الرئيس حسني مبارك فقلت يحيى الرئيس أنور السادات ويحيى الأستاذ حسني مبارك ، ثم حاولت تصحيح الخطأ فقلت يحيى الرئيس أنور السادات والرئيس حسني مبارك .. حلو كدا؟ وهربت سريعا إلى الشارع لابتعد عن تبعات الموقف فضلا عن الحرج الشديد الذي لازمني.
 

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