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علاء مبارك ينشر فيديو رد نارٍ لوالده يعلى المسيئين للرسول

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حسني مبارك
 
السبت، 31-10-2020 02:40 م محمد فضل

أعاد علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، نشر مقطع فيديو لوالده، رد فيه قبل سنوات على الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بذريعة حرية التعبير.
وقال حسني مبارك في الفيديو المتداول إن "الإساءات للنبي محمد تتوارى وراء حرية التعبير والصحافة، وتتحدى مشاعر المسلمين".
ودعا مبارك حينها إلى "التصدي لمن يتطاول على ديننا ونبينا ويستخف بمشاعرنا ومقدساتنا".
وأضاف الرئيس الراحل قائلا: "كفاكم حديثا عن حوار الثقافات والحضارات والأديان وكفاكم تذرعا بحرية التعبير والصحافة وحاذروا من المضي في طريق سيؤدي بنا وبكم لمنزلقات خطرة... نقول لهم: أن هذا التطاول لن ينال من الرسول الكريم فلقد تعرض للإساءة في حياته وبعد رحيله حاربه الكفار والمشركون استهدفه العديد... ولم تنتقص من مكانته ومكانته الرفيعة محاولة الإٍساءة إليه من بعض الجهلاء والمتطرفين والساعين للشهرة الرخيصة".
 

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