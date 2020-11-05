الخميس 05 نوفمبر 2020
توقيت مصر 12:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وائل جمعة الزمالك فريق لا يقلق الأهلي

ميدو: يشيد بمستوى مصطفى محمد

"شوبير": الزمالك عزف لحن الخلود أمام الرجاء

محافظ الإسكندرية: 3 ساعات ثقيلة مرت علي المحافظة أمس

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدولار الأمريكي يستقر عند هذا الرقم

أكبر أصوات في تاريخ أمريكا.. بايدن في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي

كورونا يتوحش في دولة عربية

صدمة بعد وفاة إعلامي قناة الجزيرة بـ"كورونا"

أسعار الدولار أمام الجنيه تواصل الإثارة وتسجل هذه الأرقام

ADS
 

في ذكرى ميلاد معالي زايد .. هذا عدد زيجاتها .. وكادت تدخل السجن بسبب مشهد فاضح

معالي زايد
في ذكرى ميلاد معالي زايد .. هذا عدد زيجاتها .. وكادت تدخل السجن بسبب مشهد فاضح
 
الخميس، 05-11-2020 07:20 ص أحمد عادل شعبان
تحل اليوم 5 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة معالي زايد والتي شاركت في العديد من الأعمال الفنية في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

و تزوجت معالي من مهندس في بداية حياتها لكن تم الانفصال بعد 3 سنوات .

ثم تزوجت معالي من طبيب كان قد عالجها من آلام الزائدة الدودية ونشأت بينهما قصة حب ثم انفصلا وبعدها قررت معالي عدم الزواج مرة أخرى.

وقالت إنها ليست فأر تجارب للرجال وقررت أن تكفل طفل لعدم إنجابها .

كادت معالي زايد أن تدخل إلى السجن بسبب مشهد غير لائق أدته في أحد أفلامها وتم رفع قضية على الفنانة الراحلة تتهمها بالتحريض على الفسق لكن في الاستئناف حصلت على البراءة .
 

إقرأ ايضا

كورونا الإمارات

استشاري يوضح الفرق بين الإنفلونزا وفيروس كورونا

الشيخ خالد الجندى

الجندي: ترك السعي انعدام بصيرة

الإعلامي مفيد فوزي

مفيد فوزي: ترامب سوف يجلس بالبيت الأبيض لأربع سنوات مقبلة