الثلاثاء، 23-02-2021
09:41 ص
فتحي مجدي
أعلنت وزارة العدل الامريكية، القبض على ملكة الجمال المكسيكية
السابقة، ايما كورونيل
ايسبورو، زوجة إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان الشهير بـ "إل تشابو
"، بتهمة تهريب المخدرات.
وألقي القبض على كورونيل (31 عامًا) يوم الاثنين في مطار دالاس الدولي في شمال فيرجينيا بالولايات المتحدة.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن اعتقالها كان على صلة "بتورطها المزعوم في تهريب المخدرات دوليًا".
ومن المقرر أن تمثل الثلاثاء عبر الفيديو أمام محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية.
وكورونيل هي زوجة "إل تشابو
"، الزعيم السابق لعصابة مخدرات سينالوا المكسيكية، والذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة.
وفقًا لوثائق المحكمة، فإن كورونيل متهمة بالمشاركة في مؤامرة لتهريب الكوكايين والميثامفيتامين والهيروين والماريجوانا وتوزيعها في الولايات المتحدة.
كما أنها متهمة بالتآمر مع آخرين لمساعدة زوجها في يوليو 2015 للهروب من سجن ألتيبلانو في ألمولويا دي خواريز بالمكسيك.
وبعد إعادة إلقاء القبض على "إل تشابو
" في المكسيك في يناير 2016، يُزعم أن زوجته شاركت في مخطط لتهريبه مجددًا من السجن.
وهي متهمة بالتخطيط مع آخرين قبل تسليمه للولايات المتحدة في يناير 2017.
وأدين "إل تشابو
" من قبل هيئة محلفين في نيويورك في عام 2019، بوصفه زعيم لعصابة "سينالوا كارتل" المتعطشة للدماء، والتي توصف بأنها أقوى عصابة لتهريب المخدرات في المكسيك.
وأدين في فبراير 2019 بتهمة تهريب المخدرات والمشاركة في مؤامرات قتل متعددة.
واتهمت زوجته التي كانت تحضر محاكمته بانتظام في شكوى جنائية واحدة بالتآمر لتوزيع 1 كجم أو أكثر من الهيروين، و5 كجم أو أكثر من الكوكايين، و1000 كجم أو أكثر من الماريجوانا، و500 جرام أو أكثر من الميثامفيتامين للاستيراد غير المشروع إلى الولايات المتحدة، وفق ما أعلن القائم بأعمال المدعي العام المساعد، نيكولاس إل ماكويد، ومساعد المدير المسؤول ستيفن دانتونو ، من مكتب التحقيقات الفيدرالي بواشنطن.
ويحقق مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن في القضية.
ولم يصدر تعليق الفور من محامي كورونيل.
وولدت كورنيل في كاليفورنيا عندما كانت والدتها تزور أقاربها هناك، إلا أنها نشأت في بلدة كانيلاس المكسيكية بولاية دورانجو.
وفي السابعة عشرة من عمرها، التقت "إل تشابو
" في إحدى الحفلات.
وبعد بضعة أشهر، شاركت في مسابقة لملكات الجمال وفازت بها. وذكرت الصحف المكسيكية أن "إل تشابو
" ظهر في المسابقة مع مئات المسلحين، ثم أعلن بعد ذلك أنه سيتزوجها. وقد تزوجا بالفعل في يوم عيد ميلاد كورونيل الثامن عشر.
وأدين والد كورونيل، إينيس كورونيل باريراس، العضو البارز في عصابة سينالوا، التي تزعمها "إل تشابو
"، بتهمة الاتجار بالمخدرات في عام 2013 حيث حكم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام. أما عمها، إيجناسيو ناكو كورونيل فقد قتل في عام 2010، وقد كان أيضا عضوًا رئيسيًا في عصابة سينالوا.