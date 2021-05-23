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قصة زوج «سَنية» من 22 رجلًا.. كل شهر اثنين

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الأحد، 23-05-2021 01:39 م

رغم أنها لا تزال في مقتبل العمر، إلا أن ذلك لم يمنعها عن الزواج من 22 رجلًا بطريقة غريبة، حيث كانت تتزوج كل 15 يومًا من رجل جديد.
 فيما كانت «سنية أحمد حسنين» المقيمة بزقاق الوزارة رقم 3 بحي الجمالية؛  تحتفظ في حقيبتها بوثيقة طلاق قديمة وحينما تعجب برجل تجر رجله إلى المأذون، وتأخذ في يدها اثنين من الشهود تلتقطهما من المقاهي.
وعندما يسألها المأذون السؤال التقليدي، هل يوجد موانع شرعية فتقول، لا وتؤيد قولها بوثيقة الطلاق القديمة، وحينئذ تقنع المأذون ويحرر العقد وتخرج مع عريسها وتبقى معه لمدة 15 يوما وبعدها تبحث عن صيد عريس جديد.
كما أن زوجها رقم 22 هو تاجر الحديد أحمد عفيفي يوسف الشهير بـ”حماقة”، وهو الذي اكتشف أمرها وأبلغ النيابة عنها.
وأوضحت سنية أمام النيابة أنها لا تتذكر أزواجها السابقين، زاعمة أنها تجهل القانون وحاولت إلقاء المسئولية على المأذون، حيث أفرج عنها بضمان مبلغ وقدره 10 جنيهات حتى سماع أقوال الضحايا الاثنين والعشرين، فيما تعد واحدة من أغرب الوقائع التي شهدتها محافظة القاهرة ونشرتها جريدة الجمهورية في عام 1959.
 

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