الثلاثاء، 28-11-2023
10:30 ص
تداول رواد عل شبكة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحذيرات لأهالي محافظة الغربية
، بوجود تمساح
في الترعة
المارة بقرية الجعفرية
التابعة لمركز ومدينة قطور، يبلغ طوله 2 متر، بينما زعم البعض منهم أن هناك من شاهده أثناء تواجده بالترعة
ليلًا، ما أدي إلى حالة من الذعر والقلق بين الأهالي.
أكد محمد البسيوني، أحد أهالي القرية، أنه تفاجى بانتشار الخبر بين أهالي القرية بعدما زعم أحد الصيادين رؤيته لتمساح
بطول 2 متر ليلا أكثر من مرة ما أصاب الأهالي بحالة من الذعر، وقاموا بالبحث عنه داخل الترعة
نهارًا ولكن لم يجدو شيء.
وأضاف صبري السيد، صياد، أنه بحكم عمله كصياد متواجد في الترعة
للصيد ليلا: "شاهدت أكثر من مرة جسم غريب في الماء خلال الأيام الماضية في فترات الليل ولكن بسبب الظلام لم أتحقق منه، ومنذ يومين ظهر مرة أخرى وشاهدت أنه تمساح
طوله حوالي 2 متر وكان فاتح فمه وجسمه بالكامل ظاهر أمامي ولكن لم أتمكن من تصويره وحذرت أهالي القرية عبر صفحات التواصل التواصل الإجتماعي لتوخي الحذر".
من جانبها قالت أمل حامد، مدير مديرية الرى بالغربية
، أنهم لم يستقبلوا بلاغات رسمية، أو شكاوى من أهالي القرية بوجود تمساح
، وما أشيع بين الأهالي ليس له وجود، والمديرية على متابعة دائمًا لما ينشر وتم تمشيط المنطقة.