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قرار مفاجئ من النيابة تجاه صلاح التيجاني

الشرطة تكشف مفاجأة عن فيديو "فتاة الجيزة"

قرار مفاجئ من النيابة تجاه صلاح التيجاني

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الأحد، 22-09-2024 01:39 م

 

 

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الشيخ الصوفي، صلاح الدين التيجاني بكفالة 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بالتحرش بفتاة تدعى "خديجة" عن طريق رسائل على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما أخلت سبيل خديجة ووالدتها بعد الاستماع إلى أقوالهما.

 

وكانت جهات التحقيق حققت مع الداعية لنحو 8 ساعات، وواجهته بتهم التحرش وإرسال صور خادشة للحياء إلى الفتاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لكنه أنكر تحرشه بخديجة، مؤكدا أنه يعتبرها بمثابة ابنته، وبرر اتهامها له بالتحرش لاعتقادها بأنه رفض زواجها من ابنه. كما أكد أن الفتاة تعاني من مرض نفسي.

وذكر أنه حرر محضرا ضدها ووالدها خالد بسيم، جراح المخ والأعصاب، يتهمهما فيه بالسب والقذف والتشهير به من خلال ما نشره كل منهما عبر فيسبوك ومختلف مواقع التواصل .

وأشار التيجاني إلى أن والد خديجة أراد الانتقام منه، بعدما لجأ إليه أكثر من مرة لتطليقه من زوجته، إثر خلافات متكررة بينهما. لكنه قال إنه رفض التدخل للإصلاح بينهما، ما دفع الطبيب للانتقام منه. بحسب روايته.

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