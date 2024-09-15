قرار قضائي جديد يصدم سعد الصغير

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس الفنان سعد الصغير 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة، أثناء سفره من الولايات المتحدة إلى مصر، عبر مطار القاهرة الدولي.

وكان الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة ألقت القبض على سعد الصغير خلال عودته من الولايات المتحدة على متن إحدى الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران، وبحوزته تسع عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر الماريغوانا.

وأوضح سعد الصغير خلال التحقيقات أنه لم يكن يعلم أن تلك السجائر بها مواد مخدرة، وإنه لم يستطع قراءة المكتوب عليها لجهله باللغة الإنجليزية، مؤكدا أنه اعتقد أنها مجرد سجائر إلكترونية عادية، ولم يكن يعرف أن محتوياتها ممنوعة في مصر.