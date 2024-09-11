قرار جديد من النيابة بعد حبس سعد الصغير لحيازته مخدرات





تصطحب اليوم قوة أمنية المطرب الشعبي سعد الصغير وسط حراسة مشددة إلى مصلحة الطب الشرعي لتنفيذ قرار النيابة العامة بالقاهرة بأخذ عينة من دمائه لتحليلها وبيان احتوائها على أي مواد مخدرة وبيان نوع المادة المخدرة إذا ثبت تعاطيه أي من المواد المدرجة بجدول المخدرات.

وقررت، جهات التحقيق، أمس حبس المطرب سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بحيازة عدد من العبوات الخاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر الماريجوانا داخل مطار القاهرة.

نشرت مصلحة الجمارك المصرية، تفاصيل المضبوطات التي وجدها رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، بحوزة المطرب سعد الصغير، أثناء عودته من خارج البلاد، وتم تحرير محضر بشأنها.

قالت مصلحة الجمارك: “تمكن رجال الجمارك بمبني الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم ٢ من ضبط عدد من العبوات الخاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر الماريجوانا”.

وتابع البيان: أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط الجوية القطرية القادمة من الدوحة، استوقف محمد جمال فرج مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب من الشخصيات المعروفة أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرًا لقصر مدة سفره وكثرة ترددة، وبالعرض علي خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قام بتكليف أحمد حسين أبو العلا مأمور الجمرك المعين علي جهاز الفحص بالأشعة بتمرير حقيبة الراكب على الجهاز فتلاحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقيبة”.

واستكمل البيان: “بالعرض علي أحمد حسن الحكش مدير ادارة الجمرك قام بتكليف محمد عبد المحسن و أحمد حمدي عبد العال مأمورى الجمرك بتفتيش حقيبة الراكب بدقة فتبين وجود 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر الماريجوانا”.

وقرر أحمد حسن الحكش مدير ادارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب بعد الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم ٢ والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية واللذان أحالا الراكب للنيابة المختصة، جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.