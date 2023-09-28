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قرار قضائي جديد في قضية فاطمة المؤمن

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فاطمة المؤمن
الخميس، 28-09-2023 02:00 ص

 

رفضت ‏محكمة الجنح بالكويت، إخلاء سبيل الفاشنيستا فاطمة المؤمن، المتهمة بالتسبب في حادث مروري نتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين.

 

وقررت المحكمة استمرار حبس فاطمة المؤمن، وتأجيل نظر القضية إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل، بحسب "المجلس".

الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية في الكويت، احتجزت الفاشينستا، للتحقيق في القضية، ووجهت لها 10 تهم، وهي "القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء".

وشملت التهم أيضاً: "قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة".

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