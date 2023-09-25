بولاق الدكرور.. تنهي حياة أمها المُسنة بطريقة بشعة لأغرب سبب!

الإثنين، 25-09-2023
10:17 ص
أقدمت سيدة على قتل والدتها المسنة المصابة بمرض نفسي بسبب الشيخوخة لسبب غريب في منطقة بولاق الدكرور
بمحافظة الجيزة.
وفي التفاصيل، قامت السيدة (45 عاما) في الساعات الأولى من صباح الأحد بضرب والدتها "اعتماد ك." (سيدة مسنة) 66 عاما، على رأسها بعصا حديدية مما أسفر عن إصابتها بجرح غائر في الرأس، وسقوطها قتيلة في الحال.
وألقي القبض على السيدة وبررت سبب ارتكابها جريمة قتل
والدتها، بالقول إن "والدتها لم تسمع الكلام، ولم تنصع لأوامرها".
وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وقالت أن والدتها تعاني من مرض نفسي بسبب الشيخوخة، وترفض الانصياع لأوامرها "مش بتسمع الكلام".