قطع العضو الذكري لـ مُعلم في بني سويف على يد زوجته لسبب صادم





شهدت مدينة ببا بمحافظة بني سويف واقعة غريبة ومأساوية حيث أقدمت سيدة على قطع العضو الذكري لزوجها بعدما راودتها حالة نفسية بأنه سيتزوج عليها، وذلك قبل سفره بيوم إلى إحدى دول الخليج التي يعمل بها مدرسا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد بوصول«أ.ر» في بداية العقد الخامس من العمر إلى قسم الإستقبال بمستشفى ببا المركزي مصابًا بقطع في العضو الذكري.

وتم التوجيه بسرعة تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.

وألقت وحدة مباحث ببا بقيادة الرائد شريف جمال القبض على زوجة المجني عليه وتدعى «أ.ح» في العقد الرابع من العمر، لاتهامها بقطع عضو حساس لزوجها، وأبدت في اعترافاتها أنها ارتكبت جرمها شكًا منها بأن زوجها يفكر في الزواج بأخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمة على جهات التحقيق.