الأحد 06 نوفمبر 2022
توقيت مصر 00:19 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حالة غريبة.. ولادة طفلة تحمل داخلها 8 أجنة

فنانة شهيرة تفقد بصرها بسبب صدمة: قولت يارب هحج لو رجعت نظري وكانت المعجزة

شاهد.. مشاداة بين خالد الغندور ونجم الأهلي بسبب برونو سافيو

أول رد من شيرين على صورتها مع حسام حبيب بعد خروجها من المستشفى

فتاة تطعن شقيقها بسبب اعتراضه على فيديوهاتها على تيك توك

متى يحق للزوجة المسيحية طلب بطلان الزواج؟

المخابرات العامة تنعى الصحفي الشاب محمد نجم

وفاة إبراهيم منير نائب مرشد الإخوان

صاحب واقعة الطرد من «كشري التحرير» يعتذر عن حضور قمة المناخ

رد رسمي يوضح حقيقة السماح بدخول «شجرة الكريسماس» على السعودية

ADS
 

قرار رسمي بمنع مطربة لبنانية شهيرة من الغناء في مصر

Carolina-2
كارولينا كرم
Native
Teads
الخميس، 03-11-2022 03:10 ص نسمه عبد الوهاب
قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل امس ، منع المطربة اللبنانية كارولينا كرم من الغناء في مصر، لعدم سدادها الرسوم النسبية الخاصة بالنقابة عن إحدى الحفلات التي أحيتها مؤخرا.

وقال منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية إن قرار وقف كارولينا كرم جاء بعدما قامت بإحياء حفل افتتاح "بيوتي سنتر" الأسبوع الماضي في مصر، ولم تقم بسداد الرسوم النسبية الخاصة بالنقابة.

وأضاف منصور هندي " بأن "القرار جاء تنفيذا للوائح والقوانين الخاصة بنقابة المهن الموسيقية، والقانون ينص على أنه في حالة تهرب أحد المطربين سواء كان مصريا أو أجنبيا من دفع الرسوم النسبية للنقابة التي تحدد على حسب الأجر الذي يحصل عليه الفنان، يوقف المطرب عن الغناء لحين سداده قيمة الرسوم المتأخرة، وتسوية الأوضاع مع النقابة حتى يتم السماح له بالغناء مجددًا".

 

إقرأ ايضا

153412-أمل-رزق-وتامر-حسنى-(1)

فنانة شهيرة تفقد بصرها بسبب صدمة: قولت يارب هحج لو رجعت نظري وكانت المعجزة

408031_0

أول رد من شيرين على صورتها مع حسام حبيب بعد خروجها من المستشفى

images

فتاة تطعن شقيقها بسبب اعتراضه على فيديوهاتها على تيك توك

أخبار متعلقة

1897392_0

أول قرار لـ مصطفى كامل ضد اثنين من مطربي المهرجانات

1897392_0

الشرطة رفضت تحرير محضر لـ حسام حبيب.. مصطفى كامل يكشف تفاصيل ما حدث لـ شيرين

512

بعد ذهابه للمستشفى.. منع مصطفى كامل من زيارة شيرين

download

يقتل زوجته ويختبأ في «أغرب مكان»