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يقتل زوجته ويختبأ في «أغرب مكان»

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الأربعاء، 19-10-2022 10:46 ص

أقدم مواطن لبناني على قتل زوجته بإطلاق النار عليها أمام منزلها، بسبب خلافات ومشاكل أسرية.
وحسب إعلام لبناني، وقعت الجريمة في بلدية بلاط في قضاء الجبيل شمال العاصمة اللبنانية بيروت، فيما سارعت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث.

ونجح رجال شرطة بلدية بلاط في ضبط الزوج، الذي اختبأ في أغرب مكان يمكن ان يختبأ فيه بعد جريمته، حيث تم ضبطه مختبئًا داخل منزله فور ارتكاب جرمه.

فيما نوهت وسائل إعلام محلية، بأن رئيس البلدية يتابع سير الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية مع المتهم.
 

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