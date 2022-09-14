قرار جرئ من مدرب الأهلي الجديد و«شوبير» يكشف رد فعل اللاعبين

الأربعاء، 14-09-2022
02:03 م
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رد فعل نجوم النادي الأهلي، على قرار السويسري
مارسيل كولر
بشأن تطبيق نظام اليوم الكامل.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "هناك حالة من الارتياح من جانب
اللاعبين بعد قرار المدير الفني بتطبيق نظام اليوم الكامل خلال التدريبات".
وأضاف: "عناصر الأهلي ترى أن خلال فترة بيتسو موسيماني، لم يحصل
الفريق على الجرعة التدريبية المطلوبة وكان هناك تراجع في المعدل البدني بسبب
فترات الراحة الطويلة التي كان يمنحها بيتسو موسيماني، كما تعثر سواريش في ايجاد
حلول لمواجهة الإجهاد".
واختتم: "من المقرر أن يظل نجوم الأهلي في أحد الفنادق القريبة من
الملعب، بسبب عدم وجود استراحات داخل فرع النادي الأهلي في الجزيرة".