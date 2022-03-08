قرار بمنع ظهور الفنانين في البرامج التليفزيوينة..تعرف على السبب

الثلاثاء، 08-03-2022
02:14 م
أصدر نقيب الممثلين أشرف زكي، قرارا بشأن ظهور الفنانين
الذين يحملون عضويتها
في البرامج التلفزيونية.
وتضمن القرار منع ظهور الفنانين
في البرامج التي تستضيفهم دون حصولهم على
أجر، وذلك بعد الأزمات التي تم وضع الفنانين
فيها خلال الفترة الماضية مع مصلحة
الضرائب.
وأكد أشرف زكي في البيان، أن "قرار منع الفنانين
من الذهاب للبرامج
التي لا تدفع أجرا يأتي في مصلحتهم حتى لا يصطدموا مع ضرائب القيمة المضافة، بعدما
تم فرض أجر عليهم نتيجة الظهور من قبل الضرائب ولا يحصلون فيها على أجر منها".
كما لفت نقيب الممثلين، مستنكرا إلى أنه "يُقال للفنانين الذين ظهروا
في اللقاءات الإعلامية ولم يتقاضوا أجرا إنهم يقومون بتلميع أنفسهم، فكيف لا
يدفعون ضرائب".
وتابع موضحا أن "القانون يشمل فرض الضريبة على الظهور الإعلامي، حتى
وإن لم يتقاضى الفنان أي أجر نظير ظهوره".