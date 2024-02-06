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قرارات حكومية عاجلة: وقف شراء السيارات وتأجيل المشروعات الجديدة

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مدبولي
الثلاثاء، 06-02-2024 01:38 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا برقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
يأتي ذلك في إطار جهود ترشيد الإنفاق الحكومي في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
1- خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 مع مراعاة استثناءات، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%، وفقًا للإجراءات التنفيذية التي جرى اتخاذها من قبل وزارة التخطيط تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بجلسته 265 المعقودة بتاريخ 2023/11/22 (وزارة الداخلية والجهات التابعة لها - وزارة الدفاع والجهات التابعة لها - وزارة الصحة والسكان).

2- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 2024/6/30.

3- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024.

4- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء وبلغ تنفيذها 70% فأكثر، والمتوقع نهوها خلال العام المالي 2022/2023.

5- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.

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