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قتل حماه الطبيب وحماته وأصيب أخرين.. يفجر منزل أهل زوجته بقنبلة يدوية

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قنبلة يدوية
الإثنين، 02-10-2023 11:14 ص


لقي طبيب سوري وزوجته مصرعهما في محافظة حماة السورية وسط البلاد، بعد تعرضهم لإطلاق نار وتفجير قنبلة من قبل زوج ابنتهم، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية السورية. 

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان لها: "وفاة الطبيب عصام هوشة وزوجته وإصابة ولديه جراء إطلاق النار عليهم وتفجير قنبلة في منزلهم من قبل زوج ابنته".
وأضاف البيان كاشفا المزيد من التفاصيل: "في الساعة 15:30 من تاريخ 2023/9/30 ورد إخبار إلى شرطة منطقة الغاب بحماة من مشفى السقيلبية الوطني بالدخول إليه مفارقا الحياة كل من الطبيب عصام هوشة وزوجته المدعوة رجاء الأحمد وإصابة كل من ولديه (ريما) و(زين) وزوج ابنته المدعو (أحمد.ع) إصابات بليغة بشظايا متفرقة في جميع أنحاء الجسـم".
وتابع البيان: "على الفور توجهت دوريات من شرطة منطقة الغاب ومركز الأمن الجنائي إلى المكان، وبالتحقيق الأولي تبين إقدام زوج ابنة الطبيب المدعو (أحمد.ع) على إطلاق النار ورمي قنبلة يدوية وتفجيرها في منزل الطبيب عصام الكائن في قرية حورات عمورين التابعة لمنطقة تل سلحب بحماة ما أدى إلى وفاته مع زوجته وإصابة ولديه وزوج ابنته مُطلق النار وذلك بسبب خلافات عائلية".
واختتم البيان بالقول: "تم مصادرة البندقية الحربية وثلاث قنابل يدوية من مكان وقوع الحادثة، والتحقيقات مازالت مستمرة".

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