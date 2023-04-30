الأحد 30 أبريل 2023
توقيت مصر 21:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.. وجليلة المغربية تعلق على كونها السبب

"فستان عِرة".. مي العيدان تسخر من ملابس شيرين خلال حفلها في دبي

زوجي يهجرني جنسيًا بسبب عجزه الجنسي فهل يصبح طلاقًا؟

رسميًا.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم

أول صور للأم والطفل.. قتلت فلذة كبدها وأكلته في الشرقية

طبيب الفنان محمد قنوع يكشف عن عادة يومية صادمة تسببت في وفاته

فيديو.. توفيق عكاشة يتوقع أحداث السودان قبل 4 سنوات وعلاء مبارك يعلق

جد الطفل الذي قتلته أمه وأكلت جزء من جثته يكشف تفاصيل مروعة

أمين شرطة يقتل فتاة تزوجها عرفيًا ثم ينتحر لسبب صادم

تفاصيل وفاة نورا الزبيري أشهر مشجعة للرجاء بسبب أعمال شغب في مباراة الأهلي(صور)

في غرفة النوم.. أول قرار من النيابة ضد قاتل عروسته في طنطا

download
العروسان
الأحد، 30-04-2023 08:30 ص

قررت نيابة مركز طنطا، حبس "محمد. ال" الزوج المتهم بقتل عروسته، بعد 48 ساعة من حفل زفافهما داخل غرفة نومها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، ألقت أول أمس الجمعة، القبض على عريس متهم بإنهاء حياة عروسه بقرية نفيا بمركز طنطا إثر خلافات أسرية، بعد أن وجه لها 8 طعنات غادرة بواسطة أداة حادة، بعد مرور 48 ساعة على زواجهما خلال فترة عيد الفطر.

 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أسرة بقرية نفيا يفيد بمصرع فتاة تدعى "آية.ح.أ" في العشرينات من عمرها، والعثور عليها داخل غرفة النوم جثة هامدة وسط بركة من الدماء، ومصابة بعدة طعنات بأداة حادة سكين.

وكشفت التحريات الأمنية، أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها بسبب خلافات أسرية بعد مضي 48 ساعة على زواجهما.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط الشاب المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

إقرأ ايضا

644b90de4236041ae304ce08

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.. وجليلة المغربية تعلق على كونها السبب

شيرين-عبد-الوهاب-1

"فستان عِرة".. مي العيدان تسخر من ملابس شيرين خلال حفلها في دبي

419

زوجي يهجرني جنسيًا بسبب عجزه الجنسي فهل يصبح طلاقًا؟

أخبار متعلقة

926

بكامل عذريتها.. مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لعروس طنطا