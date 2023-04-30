في غرفة النوم.. أول قرار من النيابة ضد قاتل عروسته في طنطا

قررت نيابة مركز طنطا، حبس "محمد. ال" الزوج المتهم بقتل عروسته، بعد 48 ساعة من حفل زفافهما داخل غرفة نومها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، ألقت أول أمس الجمعة، القبض على عريس متهم بإنهاء حياة عروسه بقرية نفيا بمركز طنطا إثر خلافات أسرية، بعد أن وجه لها 8 طعنات غادرة بواسطة أداة حادة، بعد مرور 48 ساعة على زواجهما خلال فترة عيد الفطر.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أسرة بقرية نفيا يفيد بمصرع فتاة تدعى "آية.ح.أ" في العشرينات من عمرها، والعثور عليها داخل غرفة النوم جثة هامدة وسط بركة من الدماء، ومصابة بعدة طعنات بأداة حادة سكين.

وكشفت التحريات الأمنية، أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها بسبب خلافات أسرية بعد مضي 48 ساعة على زواجهما.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط الشاب المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.