في أول ظهور.. شقيقة آية عادل تكشف مفاجأة تقلب موزاين القضية

لا تزال واقعة وفاة ا آية عادل في العاصمة الأردنية عمان تثير الجدل، حيث تتضارب الروايات حول انتحارها بإلقاء نفسها من الشرفة.

وأكدت "أسماء"، شقيقة "آية"، أن الضحية لم تكن تعاني من اضطرابات نفسية أو ميول انتحارية، بل كانت تخطط للحياة من جديد بعيدًا عن "العنف الذي تتعرض له على يد زوجها"، وهو ما يتعارض مع فرضية الانتحار.

وأضافت أن "آية" أجرت معها مكالمة هاتفية قبل الحادث مباشرة، وكانت في حالة معنوية جيدة، وكانت تعد الطعام لطفليها.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "MBC"، كشفت "أسماء" عن تعرض "آية" للتعذيب على يد زوجها، موضحة أن شقيقتها أرسلت لها صورًا موثقة تظهر إصاباتها جراء الضرب بآلة حديدية.

وفقًا لأسرة "آية"، فإنها سافرت إلى الأردن لإنهاء إجراءات الطلاق واستعادة متعلقاتها، إلا أن الحادثة وقعت أثناء وجودها هناك.

وتؤكد العائلة أن هناك شهادات من الجيران تدعم رواية تعرض "آية" للعنف على يد زوجها، خاصة أن أحد الجيران شاهد الزوج يهبط على السلم مسرعًا ممسكًا ببطانية، ما أثار الشكوك حول ضلوعه في الجريمة.

كما كشف المحامي جمال القضاة، وكيل العائلة في الأردن، أن لديهم رسائل نصية من "آية" تثبت تعرضها للإيذاء الجسدي والنفسي، إضافة إلى وثائق توضح أنها كانت بصدد بدء حياة جديدة، حيث اشترت شقة في مدينة الإسكندرية للعيش مع طفليها بعد الطلاق.

