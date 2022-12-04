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فين أم مكة؟.. فتاة تنشر صورة جريئة مع محمد صلاح بالمايوه من خلف الستارة

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محمد صلاح والفتاة
Native
Teads
الأحد، 04-12-2022 03:10 م


تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة جديدة للنجم المصري محمد صلاح مع إحدى معجباته أثارت جدلا واسعا.

وظهر صلاح مع فتاة حسناء يرتديان ملابس السباحة من خلف ستارة، وحققت الصورة تفاعلا كبيرا عبر منصة السوشيال ميديا.

وتبين أن الفتاة التي ظهرت مع محمد صلاح تدعى مريم صلاح، ويتابع حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام نحو 28 ألف شخص، ونشرت عبر خاصية استوري صورة تجمعها بلاعب ليفربول محمد صلاح، مشيرة إلى حسابه الخاص عبر إنستغرام.

الصورة لاقت رواجا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحققت المزيد من التفاعلات والتعليقات، حتى أن البعض اتفق في كتابة نفس التعليق: فين أم مكة؟.

جدير بالذكر أن هذه ليست الصورة الوحيدة التي تداولها مستخدمو السوشيال ميديا للاعب محمد صلاح، حيث ظهر مع معجبة أخرى في حمام السباحة خلال استمتاعه بإجازته في دبي.

وفي وقت سابق، تصدر اسم سونيا جرجس، ملكة جمال مصر، تريند منصة التغريدات القصيرة تويتر، بعدما انتشرت صورتها مع لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول، وكان أيضًا خلال قضاء عطلته في دبي لمدة يوم داخل الفندق الذي تعمل به.

ونشرت سونيا جرجس الصورة التي تجمعها بمحمد صلاح، في أحد فنادق مدينة دبي، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، معلق عليه: من سروري أن أقابلك مرة أخرى.


 

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