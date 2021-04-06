فيديو/ وجدي غنيم يثير السخرية بفتوى عن شعر مومياء الملكة «تي»
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الثلاثاء، 06-04-202104:12 مالمصريون
شن
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة سخرية من الداعية الإخواني وجدي غنيم، بسبب
فيديو نشره للتعليق على موكب المومياوات الملكية، والذي حرم فيه ظهور شعر إحدى
المومياوات وهي الملكة "تي"، مشيرًا إلى أنه لا يجوز عرض جثث
"الكفار" للحصول إلى أموال.
من
جانبها سخرت الإعلامية لميس الحديدي من تصريحات وجدي غنيم، والتي علق فيها على موكب
المومياوات الملكية، قائلاً:” بينقلوا المومياوات لواحدة بشعرها وهي ميتة”، قائلة:
“ساب كل حاجة في الحفل ومسك في شعر حبيبتي الملكة تي”.
وأضافت
: “شعر الملكة تي مضايقه ولكن أنا مش مصدومة من كلامه وليس جديداً عليه لأنه أحد أبرز
منظري جماعة الإخوان الارهابية، وهي نفس نظرة الجماعة فهم هكذا ينظرون إلى التاريخ
المصري، ويرونه كفراً وهي وجهة نظرهم للفكر والثقافة والحضارة، شايفين الآثار حراام
والتماثيل أصنام والفن نوع من أنواع الهرطقة والشرك، وهي حقيقة وجدي غنيم وكل من على
شاكلته.”
وتابعت
: “تخيلوا لو هذه الجماعة الإرهابية قد أكملت حكمها لمصر ولم يسقطوا في ثورة 30 يونيو..
تخيلوا حياتنا كان هيبقى شكلها إيه؟، تقريباً كل تماثيل البلد كانت هتتغطى، ولا كان
هيبقى عندنا متحف كبير ولا متحف الحضارة ولا موكب المومياوات ولا كل التطوير الذي تشهده
متاحف المحافظات، حيث كل هذه الأمور بالنسبة لهم أوثان.”