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هل لميس الحديدي ابنة ملكة الإغراء ناهد الشريف؟.. فيديو يحسم الأمر

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لميس الحديدي وناهد الشريف
 
الثلاثاء، 23-03-2021 07:30 م المصريون
تطارد الأعلامية لميس الحديدي منذ سنوات شائعات كثيرة عن حياتها الخاصة، لكن أبرز هذه الشائعات هي أنها ابنة الفنانة ناهد الشريف المعروفة باسم "ملكة الإغراء".
والتزمت "الحديدي" الصمت طويلًا إزاء هذه الشائعة، إلى أن خرجت عن صمتها بمناسبة عيد الأم، ووجهت التحية إلى والدتها الحقيقية، مؤكدة أنها من أسرة محافظة.
وقالت لميس الحديدي: "نحن أسرة محافظة جداً، وفجأة أصبحت أم لميس الحديدي هي الفنانة ناهد شريف، أهم شائعة في العالم العربي، والمشكلة أن أمي ليست ناهد شريف".
وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر قناة "ON"، أن والدتها دائماً ما كانت تدعوها لنفي شائعة أن ناهد الشريف هي والدتها، وتابعت: "لقد تعودنا في عملنا الإعلامي ألا ننفي كلام لا يليق حتى نفيه، والقصة وصلت أنهم وجدوني على باب المنزل".
 

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