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السعودية تعلن تنفيذ حد القتل تعزيرًا في مصري فعل هذا الأمر

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الإثنين، 28-03-2022 11:52 ص

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وفيما يلي نصه: قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / إسلام محمد محمد أبو الفتوح محمود ـ مصري الجنسية ـ باستدراج طفلين وخطف طفلة والاعتداء عليها وتعذيبها واغتصابها، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق / إسلام محمد محمد أبو الفتوح محمود، اليوم الاثنين 25/ 8/ 1443هـ الموافق 28/ 3/ 2022م بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
 

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