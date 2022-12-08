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فيديو مروع.. لحظة سقوط الفنانة ثراء جبيل من الدور الثاني خلال تصوير مسلسل «آخر دور»

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الفنانة ثراء الجبيل
Native
Teads
الخميس، 08-12-2022 02:29 م


نشرت الفنانة ثراء جبيل، مقطع فيديو يوضح كواليس سقوطها من الدور الثاني خلال تصوير مسلسل "آخر دور" الذي يذاع على منصة "شاهد vip".

الفيديو نشرته ثراء جبيل، عر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت عليه: "كواليس مشهد قفزة سلمى عز الدين في مسلسل آخر دور".
المسلسل من بطولة الفنانة دينا الشربيني، وأحمد خالد صالح، وثراء جبيل، ورياض الخولي، وميمي جمال، وأحمد بدير، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

كانت ثراء جبيل، كشفت  عن تعرضها للتحرش على يد طبيب أمراض صدرية، بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء تصوير بروفات إحدى المسرحيات.

وروت ثراء جبيل كواليس تعرضها للتحرش عام 2014، وقالت في لقائها مع برنامج "نص الكلام" على شاشة "النهار"، إنها كانت تجري بروفة لإحدى مسرحياتها في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وتعرضت لوعكة صحية مع ارتفاع درجة حرارتها.
وأضافت أن زملاءها نقلوها إلى مسشتفى الهرم، ودخلت غرفة الكشف ولم تكن هناك ممرضات في قسم الطوارئ، مضيفة: "هناك حدود لتوقيع الكشف الطبي على المريض في حالات آلام الصدر والحلق وارتفاع الحرارة".
وأردفت قائلة: "الطبيب سامحه الله تجاوز هذه الحدود، وتحرش بيّ، ولم أقدر حينها على الإتيان بأي رد فعل، لكنني أخبرت زميلة فثارت على الطبيب وعنّفته وتدخل زملائي وتعرض للفضيحة داخل المستشفى والحبس بعدها، وضاع مستقبله".
شاهد الفيديو بالضغط هنا.

 

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