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فيديو مرعب.. سمكة قرش تهاجم المصطافين على شاطئ شهير وهروب جماعي

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قرش
الخميس، 06-07-2023 10:07 ص

 


أثارت سمكة قرش حالة من الهلع بين مرتادي شاطئ نافارا بولاية فلوريدا الأمريكية، إذ كانت تسبح بطريقة سريعة جدا وعلى مسافة قريبة جدا منهم.


ونشر المصطافون على شاطئ نافارا العديد من الصور والفيديو لأشخاص وهم يهرعون للخروج من البحر بعدما شاهدوا سمكة قرش تسبح بالقرب منهم.



ويظهر في مقطع الفيديو المتداول أناس يصرخون ويهرعون من الماء للخروج بعيدا عن السمكة المفترسة التي ظهرت فجأة وأرعبت عشرات المصطافين.


وذكرت صحيفة "نيونيورك بوست" الأمريكية أن في الفيديو المتداول يمكن سماع البعض وهم يصرخون: "اخرجوا من الماء"، كما تساءل آخرون عن سبب ظهور القرش في الأمواج الضحلة.


وعلق كينادي برينلي، عالم الأحياء البحرية في Emerald Coast Wildlife Refug، إن القرش في الفيديو كان يظهر سلوك البحث عن الطعام.


وأضاف أن مشاهدة أسماك القرش أكثر شيوعا خلال شهر يونيو/حزيران أكثر من أي شهر آخر، لذا فليس من المستغرب أنها لا تزال تشاهد في شهر يوليو/تموز.


ووفقا لموقع Tracking Sharks، تم الإبلاغ عن 16 هجوما لأسماك قرش أمريكية هذا الصيف، منها 9 في فلوريدا فقط، ولكن لم تكن أي منها قاتلة.


ويتدفق الملايين من الناس على الشاطئ في الصيف مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، وهذا يزيد من إمكانية التفاعل مع سمكة قرش.


لكن من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة، مثل عدم حمل أشياء لامعة في الماء، وعدم السباحة عند الفجر والغسق، يمكن لمرتادي الشواطئ تقليل أي فرصة لمواجهة خطر مع سمكة قرش.

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