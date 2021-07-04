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فيديو مرعب.. سمكة قرش تلتهم قدم طيار مظلي أردني على سطح البحر

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Native
الأحد، 04-07-2021 12:22 م

هاجمت سمكة قرش، طيار مظلي كان يطير في الهواء بالقرب من سطح الماء في البحر الأحمر.
في هجوم غريب قفزت سمكة قرش من مياه البحر الأحمر قرب خليج العقبة، وعضت طيار مظلي في قدمه مما أصابه بجروح بالغة.
ووقع الحادث يوم الجمعة الماضية قبالة ميناء مدينة العقبة الأردنية، حيث تم نقل الرجل الأردني البالغ من العمر 37 عامًا إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري على الفور.
خضع الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته لعملية جراحية في قدمه اليمنى بعد تعرضه لهجوم مرعب من سمكة قرش فوق مياه البحر الأحمر.
فقد الرجل قطعة من الجزء الخلفي لقدمه وأصيب بقطع في الأوتار وتمزق في العضلات وكسر في العظام، لكن حالته مستقرة الآن.
ذكرت صحيفة ديلي ميل أن العديد من الأشخاص تعرضوا لهجوم من أسماك القرش في البحر الأحمر خلال العام الماضي، وإن كان في أقصى الجنوب، قبالة الساحل المصري.
ولم يعرف نوع القرش المتورط في الهجوم على الطيار المظلي (راكب البراشوت).
 

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