فيديو مؤلم.. لحظة وفاة بطل كمال أجسام بريطاني أثناء رفع الأثقال

أعلنت وسائل إعلام بريطانية عن وفاة بطل كمال
الأجسام الشهير جاستن فيكي بعدما سقط على رقبته أوزان ثقيلة أودت بحياته في الحال.
وذكرت صحيفة ذا صن أن صالة باراديس بالي
الرياضية، شهدت حادثا مأساويا بسقوط 210 كيلو جرامات على رقبة لاعب كمال الأجسام
جاستن فيكي، الذي يبلغ من العمر 33 سنة، مما أسفر عن مصرعه بعد فشل كل محاولات
إنقاذه، وسط في حالة من الحزن سيطرت على أصدقائه وكل المهتمين بعالم كمال الأجسام.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يرصد اللحظات الأخيرة
في حياة اللاعب قبل وفاته، وكشف الفيديو أيضا فشل مراقب الصالة الذي كان يقف خلفه
في إنقاذ حياته قبل أن يسقط على الأرض وتهوى 210 كيلو جرامات على مؤخرة رقبته.
ورصدت كاميرات المراقبة داخل صالة الألعاب
الرياضية لحظة سقوط أوزان الحديد على رقبة بطل كمال الأجسام ووثقت لحظة سقوطه على
الأرض، عندما حاول اللاعب رفع 210 كيلو جرامات في أثناء تمرين للعضلات الأمامية
للرجل، لينتهي التمرين بسقوط تلك الأوزان على الرقبة مما أدى إلى كسر رقبته وسقوطه
على الأرض جثة هامدة.
July 23, 2023