الكويت تصدر قرارآ خاص بالوافدين البالغين.....تعرف عليه

السبت، 07-10-2023
02:12 م
نسمه عبد الوهاب
أنهت وزارة الداخلية الكويت
ية، خدمات كل من بلغ 60 عاما من الوافدين
، وكذلك من أتم 20 سنة من الخدمة وذلك لتوفير فرص ووظائف للمواطنين الكويت
يين.
وقالت صحيفة السياسة الكويت
ية نقلا عن مصادر أمنية إن وزارة الداخلية تتجه الى إحلال المواطنين بدلا من الوافدين
في قطاعاتها واداراتها كما إن الوزارة الكويت
ية أبلغت عدداً من الوافدين
العاملين في قطاعاتها بالاستغناء عن خدماتهم، موضحة أن إنهاء عمل هذه الشريحة سيكون على دفعات.
وذكرت الصحيفة أن الأولوية في شغل هذه الوظائف للكويتيين، ثم أبناء الكويت
يات، والخليجيين، لافتة إلى أن عددا من القطاعات الامنية في الوزارة فيها وافدون من جنسيات عربية مختلفة.