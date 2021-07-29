فيديو فاضح.. لوسي تغني في الساحل الشمالي بألفاظ خارجة والنقابة ترد
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Native
الخميس، 29-07-202105:41 م
أثارت
الفنانة لوسي، موجة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار فيديو
تغني فيه في حفل بالساحل الشمالي، حيث ظهرت فيه وهي تغني على المسرح وتتفوّه بألفاظ
خادشة للحياء، حيث تصدرت الترند.
فيما
علقت لوسي، على الفيديو المتداول، قائلة إن هناك سوء فهم أو تلاعباً بصوتها، مضيفة:
“كنت بغني على المسرح وحواليا أصحابي وكنت بحييهم وأقول “أحلى أحلى أحلى ناس”، ولكن
الميكروفون كان به عيب فني قطع الصوت في بعض الكلمات، ولهذا فهم البعض الموضوع بشكل
خاطئ”.
ومن
جانبه، أوضح علاء عامر، مستشار نقابة المهن الموسيقية:” حتى الآن لم تصلنا شكوى رسمية
بخصوص ما بدر من الفنانة، وإذا وصلنا الفيديو مصحوباً بالشكوى فعندها يتم الحديث عن
الإجراء القانوني”.