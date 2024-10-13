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فيديو غريب.. أسماك تخرج من البحر على أحد الطرق بالسعودية

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الأحد، 13-10-2024 09:59 ص

 

وثق مقطع فيديو متداول لحظة قفز أسماك على الطريق اليابس بأحد شواطئ بحر الشعيبة بمكة المكرمة في السعودية.

 وأظهر الفيديو بعض الصيادين وهم يجمعون الأسماك التي تقفز، ويضعونها في سيارة استعدادًا لبيعها في الأسواق.

كما أظهر الفيديو أحد الصيادين وهو يركل السمك بقدمه لمنع عودته إلى البحر مرة أخرى.

 وقد أثار هذا المشهد تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق بعض المغردين بأن هذه الأسماك قد تم اصطيادها بشبكة، وأن الصندوق الذي كان يحتوي عليها قد سقط، مما جعلهم يلتقطونها.

وأوضح مغرد آخر سبب خروج السمك إلى اليابس، مشيرًا إلى أن هذا النوع من السمك يُعرف بـ"السلماني"، ويستخدم بشكل شائع كطُعم لصيد الأسماك بعد تشريحه وإضافة الملح لإخراج الماء منه. وأشار إلى أن سعر الكيلو لا يتجاوز 15 ريالًا، وأن هذه السمكة تُعتبر عظمية وتحتوي على أشواك. وأكد أن السمك قد يهاجر أحيانًا من مكان لآخر، وفي حالة سحب البحر قد يجد نفسه على اليابسة.

 


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