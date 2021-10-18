فيديو صادم.. يصور زوجته أثناء العلاقة بالقوة ويبتزها لسبب غير متوقع

الإثنين، 18-10-2021
09:29 ص
تنازل زوج
عن رجولته عندما أقدم على معاشرة زوج
ته بالقوة وتصويرها عارية
ليقوم بابتزاز
ها لاحقًا، بعد أن اكتشفت أنه تزوج
8 مرات عرفي.
وفي الفيديو، فإن الزوج
ة "فرحة 22 عامًا"، تعرضت للضرب من زوج
ها
والتعنيف، وعاشرها دون رغبتها وصورها عارية، وحبسها في شقتها حتى لا تكشف أمام
الناس أنه تزوج
عرفيًا 8 مرات.
وأشارت إلى أنها تزوج
ت أول مرة وعمرها 17 عامًا ولكنها انفصلت، وتزوج
ت
زوج
ها الحالي بعدما استدان أهلها، ولكن بعد شهرين بدأت المشاكل وحدث الطلاق بينهما.
وأضافت "فرحة": أنها عندما علمت أنها حامل عادت لزوج
ها وبعد
ولادة الطفل كان ضربها بالكرباج، وطلب مني أن يرد زوج
ته السابقة بحجة تربية أولاده
منها، ثم اكتشفت أنه تزوج
8 مرات عرفي ولما كشفته صورني عارية ليبتزني.
شاهد الفيديو هنا:
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