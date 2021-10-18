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فيديو صادم.. يصور زوجته أثناء العلاقة بالقوة ويبتزها لسبب غير متوقع

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الزوجة
Native
الإثنين، 18-10-2021 09:29 ص

تنازل زوج عن رجولته عندما أقدم على معاشرة زوجته بالقوة وتصويرها عارية ليقوم بابتزازها لاحقًا، بعد أن اكتشفت أنه تزوج 8 مرات عرفي.
وفي الفيديو، فإن الزوجة "فرحة 22 عامًا"، تعرضت للضرب من زوجها والتعنيف، وعاشرها دون رغبتها وصورها عارية، وحبسها في شقتها حتى لا تكشف أمام الناس أنه تزوج عرفيًا 8 مرات.
وأشارت إلى أنها تزوجت أول مرة وعمرها 17 عامًا ولكنها انفصلت، وتزوجت زوجها الحالي بعدما استدان أهلها، ولكن بعد شهرين بدأت المشاكل وحدث الطلاق بينهما.
وأضافت "فرحة": أنها عندما علمت أنها حامل عادت لزوجها وبعد ولادة الطفل كان ضربها بالكرباج، وطلب مني أن يرد زوجته السابقة بحجة تربية أولاده منها، ثم اكتشفت أنه تزوج 8 مرات عرفي ولما كشفته صورني عارية ليبتزني.
شاهد الفيديو هنا:
فيديو آخر هنا:
 

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