«أنتش واجري».. فنانة شهيرة تهاجم فريق «واما» بسبب مشاركتهم في التريند

واما

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تمسكت الفنانة رنا سماحة برأيها الذي انتقدت من خلاله فرقة "واما"، لمشاركتهم في التريند المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المعروف باسم "أنتش وأجري".



وكانت الفنانة رنا سماحة وجهت عتابًا إلى أعضاء فريق "واما"، وذلك بعد قيامهم بإعادة توزيع أغنية "انتش واجرى" والرقص عليها.



وعلقت رنا سماحة على فيديو فريق "واما" عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" قائلة: "عندي عتاب على قدر المحبة للفريق العظيم، اللي أنا واحدة من اللي اتربوا على فنهم وأغانيهم اللي تجنن (واما)، وأتمنى يتراجعوا عن الهزاراية لو اعتبرناها هزاراية اللي نزلت امبارح".



وتابعت: "للأسف الهزاراية دي فتحت وهتفتح علينا باب مستنقع كبير، وكله دلوقتي اللي قرر يوزع واللي قرر ينتج ويتعامل مع القرف ده على أنه فن، أتمنى مننساش أن الفنان قدوة وانتوا نجوم كبار وكل فرد فيكم عنده تاريخ كبير يستاهل أنه يتخاف عليه، أتمنى تقبل كلامي بصدر رحب من محبة لفنكم".



وأضافت: "قبل ما أكون فنانة صغيرة بحارب وسط كتير من محاربين العك، أنا حقيقي حزينة ومش مصدقة اللي وصلناله وأننا خلاص بقينا في عصر الترند أياً كانت قباحته".

وأكدت رنا سماحة أن الفن في المقام الأول يعد بمثابة رسالة أدبية أو أخلاقية تقدم للمجتمع، ويهدف إلى إمتاع الجمهور.