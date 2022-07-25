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اشتهرت بالتعري.. مقتل اليوتيوبر دانا العتيبي على يد زوجها الأمريكي (صور)

من-هي-دانه-العتيبي-ويكيبيديا
دانا العتيبي
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الإثنين، 25-07-2022 12:58 م


قتلت اليوتيوبر الأمريكية من أصل سعودي دانا العتيبي، على يد زوجها الجندي في مشاة البحرية الأمريكية، وهي حامل في شهرها الثالث.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز"، عن شرطة هونولولو، قولها، إن عددا من السائقين شاهدوا دانا العتيبي البالغة من العمر 27 عاما تتعرض للطعن عدة مرات، الأربعاء الماضي، من قبل زوجها السابق على الطريق السريع H-3، في هاواي الأمريكية.


وحسب الإعلام الأمريكي، فإن الضحية والجاني كانا يعانيان في الآونة الأخيرة من مشاكل زوجية، وفي وقت وقوع الحادث، كانا يتشاجران قبل أن يطعنها عدة مرات مما تسبب في جروحها القاتلة.

وفر الجاني إلى الغابة بعد أن حاول عدد من الأشخاص التدخل وتقديم المساعدة للعتيبي، ولاحقت الشرطة الزوج وعند اقترابها منه طعن نفسه بالسكين وتم نقله إلى المستشفى.

ودانا العتيبي هي أمريكية سعودية حيث أن والدها سعودي من مدينة الرياض كما تروي في مقاطعها لكنها تؤكد أنها لم تكن لها صلة بوالدها منذ كانت طفلة في العاشرة من عمرها.
وفي المقطع تقول دانا العتيبي إن والدها أراد تربيتها تربية إسلامية محافظة لكن والدتها وهي كولومبية رفضت ذلك ليتركها الوالد وينقطع عنهما منذ ذلك الحين.


وتضيف أنها بعد ذلك ربتها والدتها المسيحية حيث ترعرعت في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقدم العتيبي، محتوى مرئيا باللغة الإنجليزية، وتحظى مقاطع الفيديو الخاصة بها، بآلاف المشاهدات.
وتحتوي فيديوهاتها، على مشاهد عري، وتظهر في بعضها وهي تردد أغان تتضمن مصطلحات خادشة.


 

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