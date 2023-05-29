فيديو صادم.. قارئ يغني ويرقص في فرح شقيقه





أثار فيديو لقارئ مصري شهير يرقص ويغني على أنغام أغنية لأم كلثوم غضبا واسعا في مصر.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو للمقرئ الشهير ممدوح عامر يتبادل فيه الرقص والأغاني على أغنية لأم كلثوم في حفل شعبي، ما أثار غضبا واسعا وانتقادات بعدم احترام المقرئ لمكانته ومكانة القرآن الكريم.

وكشف أفراد من أسرة المقرئ أنه متواجد في مسقط رأسه بإحدى محافظات الدلتا حيث شارك في حفل زفاف شقيقه.

من جانبها أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم استنكارها للفيديو المتضمن رقص المقرئ وتمايله وغناءه مثل مطربي المهرجانات.

وأوضحت في بيان، أنه "كان من الأولى به أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسما بين الناس، ولكن لم يفعل ذلك وإنما هبط إلى مستوى متدن لا يليق بأهل القرآن".

فحص الفيديو

فيما كشف مسؤول بالنقابة، أن نقابة القراء تقوم حاليا بفحص الفيديو ومعرفة ملابساته لاتخاذ قرار بشأنه، مشيرا إلى أن المقرئ ليس عضوا بالنقابة لكن مجلس الإدارة يحق له اتخاذ قرارات تأديبية ضده.

من جانبه قال الشيخ في البداية، إنه لن يعتذر لأحد خاصة نقابة القراء لأنه ليس عضوا فيها واعتذاره سيكون فقط بمحبيه.

أضاف: "نقابة القراء لها حق في كل ما تقوله عن هيبة القارئ، لكن أرفض أن ينال مني أحد لأننا في النهاية بشر، أنا لم أرتد الملابس الأزهرية في الفرح، وكنت في بيتي وسط أسرتي".

