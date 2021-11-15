فيديو صادم.. ضبط سيدة تمارس الرذيلة مع شابين في الشارع

السيدة

Native



تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم قالوا إنه لسيدة تم ضبطها من قبل الأهالي تمارس الرذيلة مع شابين في الشارع، فيما لم يستطع أحد التدخل بإبلاغ الشرطة خوفًا من تعدي البلطجية عليه.

وتظهر السيدة وهي تسير في الشارع شبه عارية بينما يقوم الأهالي بتصويرها، وتدخل معها إحدى السيدات في مشاداة كلامية.

وأثار الفيديو موجة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستغربين من جرأة السيدة ورد فعل المواطنين تجاه هذه الأفعال الغير أخلاقية.

فيما لم يتسن لنا التأكد من وقت أو مكان وقوع هذه الواقعة.

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