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فيديو صادم.. سيدة تجبر شابين على تقبيل قدميها وتضربهما بالكرباج في الجيزة

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ارشيفية
الثلاثاء، 21-11-2023 01:17 م

تُجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في تعدي سيدة وشركائها على شابين بالكرابيج لإجبارهما على تقبيل قدميها داخل منزلها بعدما ضربا طفلها.
طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وسرعة ضبط وإحضار الجناة.
وبدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فحص مقطع فيديو يظهر فيها قيام سيدة تعتدي على شابين بكرباج.
وكان الشابان تقدما ببلاغ لقسم شرطة كرداسة، قالا فيه إنهما صديقان لابنها، واستدرجتهما إلى منزلها، حيث استعانت بآخرين واعتدت عليهما بمساعدة أقاربها، وصورت فيديو لإذلالهما أثناء ضربهما بالكرباج أمام الأهالي "أجبرتنا نبوس رجلها".
تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

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