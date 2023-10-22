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أحدهما بالتجمع والثاني بالجيزة.. العثور على مواطنين خلجيين متوفيين

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ارشيفية
الأحد، 22-10-2023 12:26 م


أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة ، إعداد تقرير مروري مفصل حول واقعة مصرع خليجى أسفل عجلات سيارة  فى التجمع الخامس وذلك لكشف ملابسات الحادث.
تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا  بالعثور على جثة (أحد الأشخاص يحمل "جنسية إحدىالدول") بدائرة القسم وبه إصابات متفرقة بالجسم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام قائد سيارة بالإصطدام بالمجنى عليه وفر هاربًا وأمكن تحديد السيارةوقائدها مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المتسببةفى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه حال قيادته للسيارة، ظهر أمامه المتوفى فجأة فلميستطع تفاديه فإصطدم به، ولاذا بالفرار من محل الواقعة خشية ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما عثرت قوات الشرطة على جثة خليجي بكورنيش النيل بالجيزة مساء السبت.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالاشتباه في إغماء شخص بشارع البحر الأعظم.
انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب تنسيقا مع وحدة المباحث.
تبين بالفحص وفاة خليجي يدعى "فهد" دون وجود شبهة جنائية ونقله إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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