فيديو.. شاب تركي يطلق النار على سورية وسط الشارع والكشف عن السبب





وثق مقطع فيديو لحظة قيام شاب تركي بإطلاق النار على فتاة سورية في إسطنبول بسبب رفضها الارتباط به.

وأظهر الفيديو، الشاب يحمل سلاح ناري وقام بإطلاق النار على الفتاة التي سقطت على الأرض وبدأت تتألم من الإصابة، فيما قام عدد من الأشخاص بالإمساك بالشاب والاعتداء عليه بالضرب.

وحسب وسائل إعلام تركية حاول الشاب الانتحار بعد إطلاق النار على الفتاة السورية، لكن عطلاً أصاب مسدّسه وعلى إثره تمكّن المارة من القبض عليه وتسليمه للشرطة لاحقاً.