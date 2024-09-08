"نام معايا وصورني وأنا متزوجة".. تفاجئ عشيقها بـ7 رصاصات أثناء جلوسه في مطعم

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الأحد، 08-09-2024 12:54 م


وثق مقطع فيديو قيام امرأة بإطلاق النار على شاب في أحد مقاهي مدينة "آق سراي" التركية.

وأظهر الفيديو المرأة تدخل المقهى وتخرج سلاح ناري "مسدس"، من حقيبتها وتقترب من طاولة يجلس عليها الشاب وأطلقت عليه النار.

وأبان الفيديو، الشاب يركض ويحاول الفرار فيما واصلت المرأة إطلاق النار ولاذت بالفرار، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليها.

وفي اللقطات التالية من الفيديو ، ظهر الشاب داخل المستشفى بعد نقله لتلقي العلاج اللازم.

وحسب وسائل إعلام تركية، أطلقت المرأة 7 رصاصات على الشاب، إلا أنه نجا من الموت رغم إصاباته الخطيرة.

وأفادت المرأة في التحقيق بأن الشاب أقام علاقة محرمة معها ثم فضحها بالصور رغم أنها متزوجة وهو ما نفاه الشاب.

 


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