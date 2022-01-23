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فيديو «دعارة» يهز السعودية وقرار عاجل من النائب العام

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فيديو «دعارة» يهز السعودية وقرار عاجل من النائب العام

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الأحد، 23-01-2022 12:37 م

أفادت وسائل إعلام سعودية، أن النائب العام السعودي أصدر قرارا بضبط وافد يجند النساء للعمل في الدعارة، بعد تداول فيديو يوثق الواقعة ما أثار غضب الجميع.
ونقلت صحيفة عكاظ، عن مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما رفعه مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام وافد من الجنسية الباكستانية بإعداد وكرٍ للدعارة والاستغلال الجنسي لعدد من العاملات المتغيبات عن منازل كفلائهن في مدينة الرياض، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بالقبض على الجاني وإحالته فوراً للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضح المصدر إلى أن النيابة العامة ستقوم بإحالة الجاني للمحكمة المختصة للمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، أو بغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، مع تشديد العقوبة عليه طبقاً للمادة الرابعة من ذات النظام.
 

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