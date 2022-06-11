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فيديو حزين.. إصابة مغني شهير بشلل في الوجه يمنعه من الابتسامة

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السبت، 11-06-2022 08:36 ص
كشف مغني البوب الكندي جاستن بيبر، أن الأطباء شخصوا إصابته بفيروس أدى إلى إصابة وجهه بشلل نصفي، أجبره على إلغاء بعض الحفلات للتركيز على التعافي.
وقال بيبر في مقطع مصور على "إنستجرام"، إنه أصيب بما يسمى "متلازمة رامزي هانت" التي أثرت على أعصاب أذنه ووجهه.
وأشار إلى أن عينه اليمنى لم تكن ترمش، مضيفا: "لا أستطيع أن أبتسم على هذا الجانب من وجهي. فتحة الأنف هذه لن تتحرك. لذلك يوجد شلل كامل في هذا الجانب من وجهي".
وقال بيبر صاحب الـ28 عاما، إنه غير قادر بدنيا على أداء حفلاته المقبلة، لكنه يمارس تمارين الوجه ومن المتوقع أن يتعافى.
وتابع: "ستعود إلى طبيعتها. لا نعرف كم من الوقت سيكون ذلك".
واشتهر بيبر عندما كان عمره 13 عاما، وأصبح ظاهرة شعبية عالمية بأغاني مثل "بيبي" و"بيليف".
 

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